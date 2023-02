Focus sur les temples des ventes aux enchères

Le marché de l’art ne s’est jamais aussi bien porté ! En 2022, les maisons Christie’s et Sotheby’s ont annoncé une année record, avec plus de 8 milliards de dollars de ventes. Et le public des salles ne cesse de rajeunir. Selon Christie’s, les bons chiffres sont stimulés par une nouvelle génération de collectionneurs : 35 % des acheteurs en 2022 étaient nouveaux et 34 % parmi eux étaient des millenials.

Alors, si vous avez toujours rêvé de regarder par le petit trou de la serrure de ces maisons où les plus grandes fortunes enchérissent à coups de millions, « Passion et patrimoine » vous ouvre les portes de deux d’entre elles.