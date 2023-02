Voici pourquoi le Standard n’a pas trouvé d’attaquant: nos experts analysent le mercato liégeois dans notre talk «Au cœur des Rouches» (vidéo)

Le 31 janvier à minuit, le mercato s’est clôturé et le Standard s’est montré finalement assez peu actif. Il a trouvé une solution pour Nicolas Raskin et Selim Amallah partis respectivement aux Glasgow Rangers et à Valladolid. Dragus a, pour sa part, rejoint le Genoa en prêt en série B. Cela concerne ici les départs.

Au rayon des arrivées, pas de grands mouvements. Le jeune défenseur du Club NXT Ibe Hautekiet (20 ans) a signé en faveur des Liégeois. Un autre jeune défenseur de Caen, Brahim Traoré, est arrivé mais pour évoluer avec le SL16. L’attaquant tant souhaité n’a pas été trouvé. Le Standard n’a pas acheté pour acheter…

Quel bilan tirer de ce mercato sur le plan financier et sportif ? Quel signal a finalement lancé aux supporters à travers ce mercato ? Le Standard est-il suffisamment armé pour se maintenir dans le top 8 ?

Notre journaliste, Didier Schyns, répond à ces différentes questions dans notre talk « Au cœur des Rouches »

IN : Aleksander Buksa (Genoa, prêt), Ibe Hautekiet (FC Bruges), Brahim Traore (Caen, prêt).