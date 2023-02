Tom Brady, 45 ans, est le joueur le plus titré de l’histoire de la NFL avec sept victoires lors du Super Bowl, la finale de la ligue de football américain, dont six avec les New England Patriots et un avec les Tampa Bay Buccaneers. Il y a un an jour pour jour, le quaterback avait déjà annoncé sa retraite avant de revenir sur sa décision un mois plus tard.