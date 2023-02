Porsche prépare une Taycan surpuissante

A son lancement, en 2019, la Porsche Taycan Turbo S était la voiture électrique le plus rapide du marché. Grâce au Launch Control, ses 761 ch la propulsaient de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. Seulement voilà, depuis, une certaine Tesla Model S Plaid a débarqué avec 1.034 ch et un 0 à 100 km/h abattu en… 2,1 secondes. Et les confrontations diffusées régulièrement sur YouTube ne font visiblement pas trop rire les Allemands.

2024

Selon nos confrères anglais d’Auto Express, la prochaine Taycan attendue pour 2024 devrait développer environ 1.000 ch et embarquer trois moteurs électriques au lieu de deux actuellement. Ça promet, d’autant que malgré son déficit de puissance actuel face la Tesla Model S Plaid, la Porsche est nettement plus performante sur circuit.