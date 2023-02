Les petites têtes blondes de l’école communale d’Isières goûtent aux joies de la glisse

« Accompagnés par les professeurs de 5e et 6e années (Mme Véronique Dubois, Mme Margaux Van Dam, et Mme Justine Vos), d’une éducatrice (Melle Joséphine Cuvelier) et du professeur d’éducation physique (Mr David Bottequin), les enfants seront bien encadrés » a indiqué la directrice A.I de l’école d’Isières, Delphine Dumont de Chassart.

En avant pour 10 jours de plaisirs partagés, de moments échangés, d’autonomie insoupçonnée, de liens créés, de découvertes multiples, d’apprentissages hors de la classe…