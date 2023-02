Trois peines de 5 ans contre les responsables d’une filière de prostitution: 53 Brésiliennes exploitées notamment à Liège

Deux frères albanais et la compagne brésilienne de l’un d’eux avaient développé leurs activités de prostitution en Belgique entre octobre 2019 et avril 2022, date d’une perquisition. L’enquête avait révélé que le trio avait commis des faits de traite d’êtres humains, en utilisant de faux papiers, dans le cadre d’activités de prostitution.

Des préventions de proxénétisme, de traite d’êtres humains, de publications d’annonces en vue de la prostitution, de faux et usage de faux noms et de trafic d’êtres humains ont été retenues contre les trois prévenus. Au total, 53 filles brésiliennes avaient été intégrées dans leur filière de prostitution. Elles se livraient à leur commerce par l’intermédiaire d’annonce publiée sur le site « Quartier rouge » et recevaient leurs clients à quatre endroits situés à Bruxelles, Liège et Gand.