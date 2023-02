Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ils ont (enfin) quitté la planque mais ils ont perdu leur liberté. La surveillance et la menace demeurent. Pourtant, Anouk Sabbe (40 ans), épouse du ministre fédéral de la Justice Vincent Van Quickenborne (49 ans) et maman de Bo (6 ans) et Scott (3 ans), tient bon. Elle a accepté de parler à nos confrères de Het Laatste Nieuws, pour la toute première fois.

La famille Van Quickenborne vit dans un quartier tranquille de Courtrai. Fini la planque. Mais ne vous y trompez pas. La surveillance exercée par la police fédérale et locale reste constante.

Anouk Sabbe, Madame Van Quickenborne, est rayonnante, dans une élégante robe blanche. Un peu nerveuse pour sa toute première grande interview, cependant. Ces dernières années, elle n’a pas ressenti le besoin de se placer elle-même sous les feux de la rampe. Mais, plus déterminée que jamais, elle veut maintenant raconter son histoire. « Demander à Vincent de démissionner de son poste de ministre ? Jamais ! Il est sur leurs talons (elle parle de la mafia de la drogue, NdlR) ».