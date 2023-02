Beyoncé annonce sa nouvelle tournée, qui passera par la Belgique: voici où et quand

Après Madonna, une autre mégastar sera de passage en Belgique. Il s’agit cette fois de Beyoncé !

La chanteuse vient de partager sur Instagram l’affiche de sa tournée mondiale « Renaissance », qui fera escale au stade Roi Baudouin, le 14 mai prochain. Et de dévoiler les dates du « Renaissance World Tour 2023 », soit sa première tournée en solo depuis plus de six ans, sur son site Internet !