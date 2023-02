Eden Hazard toujours privé de temps de jeu au Real Madrid: «Laisser un joueur de côté est difficile pour moi, mais c’est mon rôle», admet Carlo Ancelotti

La situation ne s’améliore pas pour Eden Hazard au Real Madrid. Le Belge n’a plus disputé la moindre minute en Liga depuis près de cinq mois et la situation ne semble pas sur le point de changer. Ce jeudi, le Real Madrid accueille Valence et le Brainois n’entre toujours pas dans les plans de Carlo Ancelotti, qui s’est exprimé sur les joueurs en manque de temps de jeu en conférence de presse.

« Cela me dérange, j’aimerais leur donner plus de minutes », a expliqué le coach du Real Madrid. « Laisser de côté un joueur professionnel est très difficile pour moi personnellement, mais c’est mon rôle, malheureusement. Je ne suis pas l’entraîneur personnel de Hazard, Odriozola, Rodrygo, je suis l’entraîneur du Real Madrid. »