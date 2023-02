Attaque au couteau à Bruxelles: le suspect n’était connu ni des services de renseignement, ni de l’OCAM

L’homme soupçonné d’avoir commis lundi soir une attaque au couteau à la station de métro Schuman à Bruxelles n’était connu ni des services de renseignement, ni de l’Organe de Coordination et d’Analyse de la Menace (OCAM), a indiqué mercredi le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, en commission de la Chambre en réponse à une question de Katja Gabriels (Open Vld). Son casier judiciaire était vierge, il n’avait jamais été emprisonné mais avait été pris en charge plusieurs fois par des institutions psychiatriques.

Après avoir été maîtrisé et menotté par les policiers, l’individu a été auditionné dans la nuit de lundi à mardi. Il a ensuite été mis à disposition de la juge d’instruction désignée par le parquet de Bruxelles. Celle-ci a décidé, mardi, de le placer sous mandat d’arrêt du chef de tentative d’assassinat.

Trois personnes ont été victimes de cette attaque, dont un homme de 25 ans qui a été grièvement blessé et est toujours hospitalisé, mais dont les jours ne sont plus en danger. Les deux autres victimes – un homme de 40 ans et une femme de 47 ans, tous deux blessés légèrement- ont déjà pu quitter l’hôpital.