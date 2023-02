Disparition de Maddie McCann: ce 1er février est une date très importante pour les parents de la petite Madeleine…

Maddie McCann a disparu dans la soirée du 3 mai 2007, alors qu’elle dormait dans sa chambre du complexe hôtelier Ocean Club de Praia da Luz. Ses parents dînaient dans un restaurant à 120 mètres de là. Malgré la mise en place de nombreux dispositifs, l’implication de certains services spécialisés et l’émergence de plusieurs suspects sérieux, aucune piste n’a permis d’obtenir une résolution définitive de l’enquête jusqu’à présent.

Nos confrères du Sun rappellent que ce mercredi 1er février et une date très importante pour Kate et Gerry McCann. C’est en effet aujourd’hui que Sean et Amélie, le frère et la sœur de la petite Maddie, fêtent leur 18e anniversaire. Ils devront vivre le passage à l’âge adulte, tout en ne connaissant toujours pas le sort de leur grande sœur.