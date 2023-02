Plus de chauffage dans des appartements de la Sambrienne à Marcinelle: «Ça y est, c’est réparé!»

Krysia, une habitante de Marcinelle, nous avait prévenus de sa situation via le bouton orange ALERTEZ-NOUS de La Nouvelle Gazette. Depuis le 4 janvier, la dame, ainsi que ses voisins de bloc, n’avaient plus de chauffage dans leurs logements, propriétés de la Sambrienne. « Dans mon appartement, si vous éteignez le chauffage d’appoint, qui nous a été prêté par la Sambrienne, il fait glacial en moins de deux minutes dans la seule pièce qu’il réchauffe ! Surtout que ce chauffage est électrique, que va me coûter cette solution ? Plus personne ne veut venir chez moi tant il fait froid, je ne peux même plus recevoir ma famille… », indiquait la Marcinelloise.

Krysia vivait avec un chauffage d’appoint. - P. Sch.

Rapidement après avoir été avisé, le directeur de la Sambrienne, Maxime Felon, assure avoir fait le nécessaire. Il en a également profité pour éclaircir la situation.

Maxime Felon, directeur de la Sambrienne. - K.F. Le chauffage rétabli « Dans ce type d'immeuble, c'est une chaudière collective qui se charge d'alimenter, via différents systèmes, les 4 blocs concernés. Seulement, avec le temps, le courant d'eau chaude au contact du béton, il se peut que les tuyaux pourrissent. Mais étant donné que les tuyaux se trouvent à l'intérieur même d'une chape de béton, il est donc impossible de voir un problème à l'œil nu », explique Maxime Felon. C'est ce qu'il s'est passé dans l'appartement de Krysia. « Une équipe est allée sur place pour analyser la situation et déterminer d'où venait l'infiltration. Un tuyau du bloc D était complètement pourri. La situation a été réglée, mais je reconnais et j'assume le retard, causé par le retour des congés et l'attribution d'un entrepreneur. En réalité, il n'y avait qu'un seul appartement privé complètement de chauffage. Les autres en avaient, mais partiellement. À l'heure actuelle, tout est rentré dans l'ordre. Hormis deux, où le living n'est pas chauffé, car nous n'avons pas trouvé le moyen de raccorder ces pièces au système de by-pass apparent, installé en fin d'année 2022. » Tout un bloc n'avait plus accès au chauffage... - P. Sch. Rénovations trop chères Ce système de by-pass n'est qu'une solution provisoire, visant à renforcer le système en place. « Comme nous n'avions pas eu d'échos concernant ce problème, car la locataire a envoyé ses plaintes à l'ancien directeur de la Sambrienne, j'espérais tenir jusqu'au grand projet de rénovation prévu en 2025, qui concerne ces bâtiments. Mais ce problème reste très contraignant, surtout en ce moment. Casser les chapes pour rénover en profondeur la chauffagerie nous coûterait près d'un million d'euros. Nous ne pouvons pas sortir cette somme, surtout que c'est de l'argent public. Et ces rénovations n'avaient pas lieu d'être, étant donné qu'elles ne serviraient qu'à peine plus d'un an, avant que les grands travaux de rénovation n'aient lieu, qui engloberont les sanitaires, la boiserie, la chauffagerie, etc », affirme Maxime Felon.