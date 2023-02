Le ras-le-bol policier à Namur: «Nous sommes face à un mur» (photos + vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi en fin de matinée, les policiers et les syndicats manifestaient à Namur. Ils souhaitaient interpeller les parlementaires sur la non-application de l’accord entre les syndicats et le gouvernement. Les revendications sont simples : elles concernent la revalorisation salariale et le départ à la pension.

A Namur, les syndicats manifestent suite au non-respect de l’accord syndical signé par le gouvernement fédéral. - V.C.