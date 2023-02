Mauvaise nouvelle à Herve: fermée depuis le 31 décembre, La Mélomane ne rouvrira pas

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce n’est finalement qu’une demi-surprise. Suite à la crise énergétique et les nombreuses plaintes de riverains, les responsables du café La Mélomane à Herve avaient décidé de fermer temporairement l’établissement le 31 décembre dernier. Et nous avons appris que cette fermeture était finalement définitive. Une bien mauvaise nouvelle pour les jeunes, les amoureux de la fête et même la ville.