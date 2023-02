Un méga-hôpital prévu en périphérie de Namur: ce que l’on sait sur le projet du CHU UCL Namur

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis le 1er janvier 2020, les six hôpitaux généralistes de la province de Namur forment le réseau hospitalier namurois. Sa composante la plus importante, soit le CHU UCL Namur, avec des cliniques situées à Dinant, Godinne et Namur (Sainte-Elisabeth), réunit à lui seul 4.500 travailleurs. Le CHU UCL est à ce titre le plus gros pourvoyeur d’emplois dans la province de Namur.

Le centre hospitalier universitaire, qui dispose notamment de 946 lits d’hospitalisation, nourrit un vaste projet de développement stratégique. Depuis 2021, il réfléchit à la centralisation de ses services, autrement dit à la construction d’un méga-hôpital, comme c’est déjà le cas à Charleroi ou Liège.