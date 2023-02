À la recherche de documents confidentiels, la police fouille la résidence balnéaire du président Biden

L’avocat personnel deJoe Biden, Bob Bauer, a déclaré plus tôt dans la journée que le ministère de la Justice avait effectué une perquisition « planifiée » de la maison de plage de Rehoboth Beach, dans le Delaware, dans le cadre de l’enquête sur les documents classifiés.

Selon Bauer, la fouille a duré 3 heures et demie. « Aucun document n’a été trouvé avec des marquages spécifiques aux documents confidentiels », a déclaré l’avocat. Le FBI a emporté des documents manuscrits et d’autres éléments de l’époque où Biden était vice-président pour les examiner. Cela fait partie de la procédure du ministère de la Justice et s’est également produit lors de la perquisition du domicile de M. Biden à Wilmington, a précisé M. Bauer.