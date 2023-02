Feminitea, le premier talkshow féminin et sans tabou, créé par Chloé et Anouck, deux Bruxelloises

Lancé il y a un an, le podcast Feminitea est tout simplement le premier talkshow audio et vidéo féminin qui parle sans tabou de certains sujets. En plus, créé par Chloé et rejoint par Anouck, il est 100 % « made in Brussels » ! À travers deux saisons et 22 épisodes, il aborde « les superwomans enfouies à l’intérieur de nous en mettant en lumière tout ce que nous ressentons, vivons et faisons à travers nos expériences de femme pour créer un monde où l’homme et la femme sont complémentaires ».

En résumé : c’est l’amour des femmes combiné au partage. L’occasion de passer un moment bienveillant, frais et tolérant autour d’une bonne tasse de thé. Et pour parler de ces sujets sans tabou, Chloé et Anouck partagent ces moments avec des personnalités fortes et des invités d’exception pour fournir à leurs auditeurs un contenu de qualité.