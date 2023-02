Plus de 9 ans de prison ferme pour un chauffard multirécidiviste à Bruxelles: «Même les dirigeants d’organisations criminelles ne sont pas aussi lourdement condamnés!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il s’appelle Mourad (prénom d’emprunt). Il est Bruxellois / Everois. Il a 26 ans. C’est un chauffard multirécidiviste. Par le passé, le tribunal de police de Bruxelles avait sanctionné ses multiples et variées infractions au code de la route en lui infligeant des déchéances du droit de conduire dès 2018. Aujourd’hui, comme il n’a pas daigné en tenir compte le moins du monde et qu’il a en sus eu affaire à la terreur des chauffards, le juge Lionel Van Damme, Mourad écope de… 111 mois de prison ferme, c’est-à-dire 9 ans et 3 mois de prison ferme ; oui, vous avez bien lu !