Un an de travail pour la nouvelle identité visuelle de Spa

Le logo peut être décrit comme suit. « spa ! », est écrit en gras, en minuscule avec des lettres qui ne sont pas à la même hauteur. Vient ensuite dans une police de caractère plus mince « The original », qu’on peut traduire grossièrement en « l’originale ».

Spa dépoussière son image. Alors que son identité visuelle date de 2011 tout de même, un travail important a été lancé il y a un an afin de revoir tout cela. L’identité a été dévoilée à la presse et aux acteurs du tourisme, ce mercredi au Silva Hôtel à Balmoral.

Pourquoi ce texte ? Si Spa est écrit en minuscule, c’est parce que le terme « spa » vient de la ville et est passé dans le langage courant. « The original » rappelle justement le fait que c’est dans la perle des Ardennes qu’a été créé le concept de cité thermale. Le point d’exclamation doit renforcer le côté exceptionnel de la ville. Si les lettres ne sont pas à la même hauteur, c’est pour faire passer une certaine idée de pétillance au sein de la ville. Et enfin, les caractères gras suivis d’une police de caractère classique doivent rappeler que Spa possède différentes facettes comme la modernité et la tradition.

Faire simple, c’est compliqué

Un travail qui a l’air simple, mais comme on dit souvent, faire simple, c’est compliqué. D’ailleurs réaliser ce travail a demandé un certain investissement en termes de temps. Carole Haine, qui vient de Malmedy s’est immergée dans Spa. « J’ai logé dans un gîte en plein centre-ville. J’ai fait toutes les attractions touristiques comme le petit train avec les enfants », se souvient la spécialiste. Une enquête en ligne a été lancée afin de savoir comment les internautes et le Spadois voyaient la ville. 257 personnes y ont répondu. Carole Haine a, de son côté, interrogé personnellement plus de 300 visiteurs et personnalités locales. « Le niveau d’exigence est énorme. On me disait souvent que dans une ville reconnue par l’Unesco telle ou telle chose était inadmissible. Mais d’un autre côté les Spadois ne se voyaient pas habiter ailleurs », confie Carole Haine.

La stratégie ici est que tous les Spadois soient fiers de l’identité de leur ville et qu’ils la défendent et la portent à l’extérieur. On rappelle que Spa vit en bonne partie de son tourisme et que l’image qu’elle donne est donc capitale. Au niveau touristique d’ailleurs l’idée est de renforcer l’attractivité de Spa sur les territoires où elle génère déjà un intérêt, à savoir la Belgique, les Pays-Bas, le nord de la France, le reste de l’Europe et la Grande-Bretagne. La directrice de l’office du tourisme, Isabelle Grégoire, estime que pour toucher le marché allemand, en théorie si proche, il faut dépenser de l’argent et malheureusement les finances ne le permettent pas.