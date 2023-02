La boulangerie «Didier Tradition» d’Arlon a coupé ses lumières pour éviter de mettre la clé sous la porte: «Je tente de me maintenir à flot»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis 2001, la boulangerie Didier tradition se dresse dans le piétonnier d’Arlon. Depuis quelques mois, le commerce n’illumine plus l’hyper centre-ville. Seuls quelques Led montrent que la boulangerie n’a pas fermé ses portes. « Je ne fais plus de bénéfices, je me maintiens à flot », résume Guy Didier, le patron. En coupant ses lumières, le boulanger espère économiser assez pour pouvoir faire face à des factures d’énergie devenues impayables pour lui.