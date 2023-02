Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Waterloo a été désignée comme commune pilote par Unifiber pour l’installation de sa fibre optique. Après un peu plus d’un an de travaux, 5.000 maisons sont déjà connectables au réseau de fibre optique d’Unifiber, via les opérateurs partenaires. Une première étape parmi toutes celles encore au programme de la Start-up.

En 2023, Unifiber compte accélérer l’installation de la fibre optique en Wallonie. Actuellement, des chantiers sont en cours dans 11 communes et très vite, ce nombre passera à 26. À terme, la start-up rendra 600.000 logements wallons raccordables à la fibre optique.