Près de 800 entreprises ont fait faillite en Belgique au cours du mois de janvier: les secteurs de l’hôtellerie et de la construction particulièrement touchés

En tout, 781 entreprises ont fait faillite. Pour la Flandre, cela représente une augmentation de près d’un quart par rapport à janvier de l’année dernière et pour la Wallonie une hausse de près d’un tiers. Seule Bruxelles a vu ses statistiques baisser de 27 %.

Les entreprises qui ont mis la clé sous la porte étaient principalement actives dans le secteur de la construction: 158 sociétés au total, soit un bond de près de 23% sur un an. Mais l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration n’a pas été épargnée non plus, avec 150 faillites comptabilisées au mois de janvier (+41%).