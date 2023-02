Inauguré il y a 4 mois, le pont Suzan Daniel déjà vandalisé par des tags: «C’est typiquement bruxellois»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Début octobre, Beliris inaugurait le pont Suzan Daniel qui relie le boulevard Simon Bolivar à l’avenue du Port et la rue Picard. Mesurant 200 mètres de long, l’ouvrage se compose de deux zones de circulation : une voie asphaltée de sept mètres de large pour les transports publics et une zone cyclo-piétonne de six mètres de large avec un revêtement en bois.

de videos

Mais quelques mois à peine après sa mise en service, le pont est déjà victime d’actes de vandalisme avec de nombreux tags sur sa structure.