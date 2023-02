Une première après deux décennies de demandes, une experte des droits humains de l’ONU va bientôt se rendre à Guantanamo

La Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme et la lutte antiterroriste, Fionnuala Ní Aoláin, effectuera une «visite technique» aux États-Unis à partir du 6 février, a indiqué l’ONU dans un communiqué.

L’experte publiera une déclaration, incluant des conclusions et des recommandations, à la fin de la visite. Le 15 mars 2022, elle avait annoncé avoir reçu une invitation préliminaire de Washington pour organiser une visite technique.

Durant les trois mois suivant sa visite, Mme Ní Aoláin réalisera une série d’entretiens avec différentes personnes aux États-Unis et à l’étranger, sur la base du volontariat, notamment des victimes et des familles de victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et d’anciens détenus de Guantanamo.