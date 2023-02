Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le moustique Tigre est l’une des espèces invasives les plus redoutées. Originaire des forêts tropicales de l’Asie du Sud-Est, il s’est répandu à travers le monde. Il est actuellement présent dans tout le sud de l’Europe, notamment autour de la mer Méditerranée. Il poursuit sa marche vers le nord du continent.

On a remarqué son implantation en région parisienne ; la France connaissant déjà en 2022 une recrudescence de cas de dengue (maladie virale dont les symptômes les plus fréquents sont une fièvre et des douleurs articulaires. Ses complications peuvent être sévères). Il s’agissait de cas « autochtones ».