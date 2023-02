Malgré la découverte d’un cas de vache folle dans une ferme aux Pays-Bas, la Belgique ne prend pas de mesures supplémentaires

Le dernier cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) remonte à octobre 2006 dans notre pays.

Les autorités néerlandaises ont mentionné le cas via le point de contact européen. Une enquête est en cours pour déterminer la source de la maladie et les contacts de l’animal malade. «Cela concerne probablement un cas sporadique et isolé de la maladie», a commenté une porte-parole de l’Afsca. Elle souligne qu’à partir d’un certain âge, les carcasses de bovins morts en abattoir ou dans les sociétés d’équarrissage sont systématiquement analysées afin de déceler d’éventuels cas d’ESB.