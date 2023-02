Des bénévoles de Charleroi, en lutte contre le cancer, mettent en loterie deux places pour le concert de Madonna, à Anvers

Une soirée Télévie est programmée ce samedi à Marcinelle, avec deux places en lice pour assister au concert de Madonna, au Sportpaleis : il s’agit d’une tombola organisée par Manu Ginex et Johann, deux Carolos qui ont tous deux perdu un être cher face à cette satanée maladie, le cancer. « On ne veut pas se sentir impuissants face à cette maladie. Nous avons voulu, nous aussi, faire quelque chose pour aider tous ceux qui luttent contre le cancer », explique Johan. Le jeune bénévole et son ami Manu se sont donc lancés dans l’aventure un peu folle, celle de rejoindre le Télévie, en mettant sur pied une soirée qui se tiendra ce samedi 4 février, à l’Athènes Plaza, à Marcinelle. Plusieurs artistes tels le groupe Wamblee, entre autres…

Les Wamblee. - D.R.