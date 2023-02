À quoi doit s’attendre Anderlecht avec sa nouvelle recrue Islam Slimani? «C’est un vrai numéro 9 qui doit évoluer dans un onze dominant»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après une dernière journée de mercato hivernal très compliquée, Anderlecht a finalement réussi à mettre la main sur un nouvel attaquant. Islam Slimani a signé chez les Mauves dans les derniers instants du mercato en provenance de Brest, où il a connu un passage compliqué. « Le départ de Slimani à Anderlecht, c’était la meilleure solution pour tout le monde », estime Franck Le Dorze, spécialiste des clubs bretons pour le journal l’Équipe.

Lire aussi «Il voulait délibérément me faire mal»: l’arrivée d’Islam Slimani à Anderlecht risque de rappeler de mauvais souvenirs à Bjorn Engels...

« Slimani était arrivé à Brest à la fin août, alors que l’attaquant nº1 Steve Mounié était blessé. Michel Der Zakarian, l’entraîneur brestois de l’époque, avait opté pour Slimani et il lui faisait confiance à la pointe de l’attaque. Mais, après avoir vécu une saison compliquée au Sporting Lisbonne qui avait fini par le libérer de son contrat là aussi, l’international algérien était arrivé en France avec un retard de condition conséquent. Il était donc hors forme et dans une équipe accumulant les mauvais résultats. Toutes les conditions étaient réunies pour que ça ne se passe pas bien. Il n’a inscrit que deux buts en seize rencontres – 1 en championnat et 1 autre en Coupe- et a en outre loupé deux penalties. Du coup, il a été pris en grippe par une partie des supporters. »