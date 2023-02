Quatre projets citoyens ont reçu le Prix Propreté 2022 de la Ville de Charleroi: la jeunesse mise en avant

Après deux ans de pause suite à la pandémie, l’échevin en charge de la Propreté Mahmut Dogru a relancé l’appel à projet « Prix de la Propreté 2022 ». L’objectif de ce prix est de soutenir les initiatives citoyennes qui contribuent à rendre la ville plus propre.

Carolo Football est un club dont un pan de l’activité a une vocation sociale. « Nous travaillons avec des institutions pour que les enfants puissent venir sur le terrain et jouer », explique-t-on. Et le terrain dont ils disposent, l’association a dû le nettoyer. « Il était à l’abandon depuis plusieurs années et maintenant l’objectif c’est de l’équiper de poubelles de tri mais aussi d’un abri pour que les parents fumeurs s’y abritent et jettent leurs mégots dans les poubelles à disposition, pas par terre. » Ils ont reçu un prix de 1.000 € pour ce projet.