Un jeune Anversois, interpellé pour coup et blessures, agresse un juge d’instruction lors de sa comparution

Le juge a dû être soigné à l’hôpital.

Le suspect avait été appréhendé après avoir frappé un assistant social à Brasschaat et avoir semé la pagaille dans un centre administratif de la commune. Le jeune homme a été présenté à un juge d’instruction pour coups et blessures, menaces, détériorations et destructions. Lorsque la police lui a retiré ses menottes au moment de l’audition, l’homme a attaqué le juge d’instruction.