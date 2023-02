Le stationnement sauvage, ça devient de pis en pis à Liège

Loûke on pô la photo de Nicolas, un Liégeois qui l’a postée sur Twitter. « Délicieuse balade le long des quais ce matin » la légende-t-il avec une pointe d’ironie, alors qu’il se promène sur le quai de Maastricht.

Et on y voit plusieurs véhicules garés à la verticale et qui obstruent complètement le trottoir! Impossible de passer pour un piéton, et encore moins pour une poussette. Mais où vont-ils s’arrêter, hein valèt !