Arnaud De Lie n’avait jamais gagné sur le sol français, essentiellement parce que la poisse l’avait accablé, notamment à Fourmies (crevaison) ou lors de la première étape des Quatre jours de Dunkerque (chute). Mercredi, à Bellegarde, dans le Gard, où il faisait pourtant un vent à écorner un taureau, même de Lescheret, l’Ardennais a mis un terme à cette série mais il n’a pas fait que cela.

Le onzième succès de sa carrière, dans sa construction et dans sa finition, est de loin le plus beau. S’offrir l’ancien champion du monde Mads Pedersen et le meilleur puncheur français derrière Alaphilippe, Benoît Conesfroy, dans un sprint en bosse, cela situe le talent, déjà largement évoqué, de cet autre prodige du cyclisme belge.