Patrimoine: les maisons Art Nouveau/ Art Déco que vous pourrez découvrir cette année à Bruxelles

Une série d’événements mettant ce style à l’honneur vont donc émailler ces prochains mois. Et ce sera prochainement le cas avec le Banad (comme Bruxelles Art Nouveau, Art Déco) festival qui proposera, comme il le fait tous les deux ans, les Bruxellois à découvrir des lieux remarquables issus du patrimoine Art Nouveau et aussi Art Déco.

Bruxelles regorge d’immeubles de style Art Nouveau. On peut même dire, sans chauvinisme exagéré, qu’elle est la capitale de l’Art Nouveau en raison de la présence d’une série de chefs-d’œuvre de Victor Horta mais aussi d’autres architectes Art Nouveau. Et la Région a décrété que le thème de l’année 2023 à Bruxelles serait l’Art Nouveau, en s’appuyant sur le fait que l’hôtel Tassel (rue Janson), une des premières œuvres de Horta, fête ses 130 ans cette année.

« Bruxelles occupe une place centrale en matière d’Art Nouveau et d’Art Déco », a rappelé l’échevine bruxelloise de la Culture Delphine Houba (PS), lors de la présentation du festival, à l’ambassade de Cuba. « Et ce patrimoine se situe aux 4 coins de Bruxelles, parfois on ne le remarque même pas. Je félicite aussi le Banad pour son approche inclusive, avec notamment des visites qui se font en langue des signes. »

Au programme, il y aura ainsi la possibilité de visiter, tout au long des 3 week-ends du festival, une cinquantaine de lieux habituellement fermés au public. Parmi eux, une quinzaine de nouveautés. Voici quelques-uns des endroits qui vous donneront envie d’aller y jeter un coup d’œil.

Durant le premier week-end (11 et 12 mars), vous pourrez ainsi découvrir l’étonnante école Art Déco de La Roue à Anderlecht et le centre scolaire du Souverain Art Nouveau à Auderghem, mais aussi en primeur l’hôtel de ville de Forest conçu par l’architecte Dewin (« qui s’inspire du style Renaissance flamande et dont la tour s’inspire du palais Stoclet »), toujours en restauration, la villa Pelseneer, ce cottage construit pour le fils de l’ébéniste de Horta, avenue Churchill et l’ancien atelier Fernand Dubois, aujourd’hui siège de l’ambassade de Cuba.

Le salon de l’ex-atelier de Fernand Dubois, avec porte et cheminée tout en courbes, chères à Horta. - E.Germani

Mais aussi la maison personnelle de Paul Aernaut (avenue Minerve à Forest), où vous ne manquerez pas la salle de bain en marbre avec sa baignoire dans une alcôve sans oublier et le porche d’entrée garni de pélicans de la maison Collart (Woluwe-Saint-Pierre).

Grands classiques

Moins de nouveautés sont prévues le week-end des 18 et 19 mars. Mais il y a aura du très beau avec la visite possible de quelques classiques comme les hôtels Max Hallet et Solvay, 2 chefs-d’œuvre de Horta, situés avenue Louise, la bibliothèque Solvay (au parc Léopold) ainsi qu’une nouveauté. Les anciennes papeteries De Ruysscher (rue de la Grande Île), Art Nouveau au départ, avec ajout d’un bâtiment Art Déco par la suite.

A l’intérieur de l’hôtel Solvay. - AFP

Riche programme encore durant le dernier des 3 week-ends (25 et 26 mars). Avec diverses maisons accessibles pour la première comme la maison Art Déco Homem de Macedo (avenue Deschanel), la maison Art Nouveau Van Waesberghe (square Gutenberg), ainsi que les maisons Art Déco Overloop et de Roy à Woluwe-Saint-Lambert. Sans oublier l’hôtel Van Eetvelde, ce bijou Art Nouveau situé avenue Palmerston.