Guerre en Ukraine: les Etats-Unis annoncent des sanctions contre un marchand d’armes russe

Depuis leurs bases en Russie et à Chypre, Igor Zimenkov et son fils Jonatan représentent à l’étranger les intérêts des organisations de défense russe Rostec et Rosoboronexport, sous le coup de sanctions internationales depuis l’invasion de l’Ukraine il y a un an, a affirmé le Trésor américain dans un communiqué.

Les deux hommes s’appuient sur un réseau de sociétés à Chypre, à Singapour, au Bélarus, en Bulgarie, en Lettonie, en Ouzbékistan et en Israël, ajoute le Trésor.