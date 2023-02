Du foot, de la peinture, des cartes, du cinéma: une exposition 100% Horrutoise!

Le cinéma ne sera pas oublié. L’exposition sera l’occasion de visionner des extraits de films tournés par François Damiens et Benoit Poelvoorde dans le village : en l’occurrence Torpedo, sorti en mars 2012 et Les portes de la gloire sorti en 2011. « Notre exposition est un peu une manière de perpétuer une tradition née grâce à un Horrutois aujourd’hui décédé. Il se plaisait à filmer le village et il rassemblait les habitants dans le café de mes parents pour visionner ses images », conclut Nathalie Van Hecke, présidente d’Horrues Festif. Rendez-vous donc au Grand Salon ces 4 et 5 février.