De Cheratte à Charleroi en passant par Mons et Courcelles…: notre reportage sur les routes où les nids-de-poule sont rois, «des trous d’un mètre de large!»

Jeudi dernier, il pleut, la visibilité est nulle, la Sudinfo mobile patrouille sur les routes. Notre périple commence dans la côte de Cheratte, une des routes placées sous surveillance par la Sofico. Pas de bol pour nos images, la route semble vraiment « clean », il y a très peu de trous à filmer.

Quelques minutes plus tard, je croise Eloïse Winandy la porte-parole de la Sofico sur l’aire de Crisnée. « Nos services assurent une surveillance, il y a même des services d’intervention d’urgence, et le citoyen peut également nous signaler des trous en appelant le 1718. Persuadé que ce service est un brol, je m’arrêterai quelques heures plus tard sur le bord du Ring de Charleroi pour signaler un nid-de-poule. Après un menu qui semblait interminable, une préposée m’a répondu en moins de deux minutes. L’opératrice a promis de relayer mon info au district autoroutier dans les plus brefs délais. Ok, ça a l’air fiable.