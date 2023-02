L’Hôtel de Ville de Bruxelles-Ville comme vous ne l’avez jamais vu

Ce projet d’ouverture au public comporte un important élargissement des plages de visite. De six visites par semaine (mercredi et dimanche, soit deux jours), la plateforme www.bruxelles.be/hotel-de-ville proposera désormais jusqu’à 27 visites étalées du mercredi au dimanche (soit cinq jours).

« Je suis ravie de voir les portes de l’Hôtel de Ville s’ouvrir pleinement au grand public. Cet édifice prestigieux pourra désormais révéler sa beauté au public de Bruxelles et du monde entier. Nous offrons la possibilité de vivre une expérience inédite et insolite : vous pourrez désormais accéder à la secrète tour de l’Hôtel de Ville ! Voilà qui promet d’offrir un souvenir impérissable de notre capitale », déclare Delphine Houba (PS), échevine de la Culture et du Tourisme.

Toutes les visites sont accompagnées d’un guide et durent une heure. L’entrée est gratuite pour les enfants en dessous de 7 ans. Elle s’élève à 6 euros pour les enfants de 7 à 18 ans, les étudiants, séniors et les habitants et le personnel de la Ville. Un Pack Famille existe pour 10 euros et un adulte paie 15 euros.

Les visites sont réservables maximum un mois à l’avance en raison du calendrier fluctuant des occupations de l’Hôtel de Ville. Les organismes de voyage et les groupes peuvent néanmoins organiser des visites particulières en dehors des horaires publics en adressant leur demande à cityhall@bmeo.be.

Deux itinéraires

La visite « classique » permet d’en apprendre davantage sur le contexte des différentes périodes de construction du bâtiment en observant la façade principale donnant sur la Grand'place et la cour de l’Hôtel de Ville.

Le public aura ensuite l’occasion d’admirer les bureaux d’apparat, toutes les salles principales et les galeries (Cabinet du Bourgmestre, Salle du Conseil communal, Salle Maximilienne, Salle des Mariages, Salle Gothique, Galerie des Portraits, Galerie Grangé, etc.).

Dans un premier temps, ces visites ont lieu le mercredi, vendredi, samedi et dimanche, en français, néerlandais ou anglais et par groupe de 25 personnes maximum.

La visite « panoramique » offre l’opportunité de découvrir deux des salles principales (la Salle des Mariages et la Salle Gothique), le public sera dirigé ensuite vers le balcon de l’Hôtel de Ville pour profiter d’une vue plongeante sur la prestigieuse Grand'Place.

La visite se poursuit avec l’ascension de la tour de l’Hôtel de Ville. On y accède par un escalier en colimaçon pour être récompensé au sommet par une vue exceptionnelle de Bruxelles depuis son cœur névralgique.