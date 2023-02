La gare de Jette se transforme en Staytion, un café citoyen et un espace socio-culturel

Le projet Staytion occupe deux espaces au rez-de-chaussée : l’ancienne salle du guichet transformée en café citoyen (Le Comptoir) et l’ancien buffet aménagé en salle polyvalente (L’Atelier). La salle d’attente, accessible aux voyageurs, sera aussi ponctuellement utilisée pour des événements tout en préservant l’accès aux clients de la SNCB.Ces espaces ont été rénovés en veillant à l’économie circulaire : restauration des plafonds historiques et de l’ancien comptoir de bar, récupération de mobilier, mise en valeur des châssis…

Lire aussi jette-la-commune-souhaite-un-etablissement-horeca-dans-la-gare

Le bâtiment de la gare, idéalement localisé au cœur de la commune et lieu symbolique de mobilité, proposera une série d’activités culturelles et éducatives et un éventail de services, comme une chorale intergénérationnelle, des ateliers de couture, des animations sur la mobilité ou un marché hebdomadaire. Le projet Staytion est soutenu par divers partenaires de l’économie locale : Labolobo, Rayon Vert, Shop1090 et Espaces-Mobilités, bureau d’études en mobilité et espaces publics.