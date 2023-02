Levez les yeux ce soir: une comète passera à son point le plus proche du ciel belge depuis 50.000 ans

La comète provient du nuage de Oort, une immense région de roches spatiales et de mini-planètes.

La comète aura une magnitude de 6, ce qui permettra tout juste de la voir à l’œil nu. Il est toutefois recommandé d’utiliser des jumelles ou un télescope. La luminosité de la comète a augmenté jusqu’à la fin du mois de janvier et elle s’est également élevée de plus en plus haut au-dessus de notre horizon, c’est pourquoi la ZTF sera facilement visible toute la nuit, indique l’Observatoire de Belgique.