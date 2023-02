Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis ce mardi, l’équipe belge est bien arrivée, et au complet, dans la froideur de Séoul. Des températures glaciales qui ne gêneront pas David Goffin, Zizou Bergs ou Joris De Loore. Ils ont fait le crochet par Louvain-La-Neuve, la semaine dernière, mais le choc thermique est bien là pour Joran Vliegen et Sander Gillé (double) ou pour le jeune Alexander Blockx, directement arrivés depuis l’Australie. Mais Johan Van Herck est là pour réchauffer les cœurs et les ambitions de son équipe, lui, qui a annoncé qu’il entamait sa dernière année en tant que capitaine belge.

Alors, Johan, toujours pas de regret par rapport à cette décision qui a défrayé la chronique, voici dix jours ?

Non, car j’ai fait cette annonce de manière très rationnelle, en mettant l’émotionnel de côté. Encore une fois, j’ai bientôt 49 ans, j’ai un boulot à temps plein du côté des Académies Mouratoglou (NDLR : il gère les différents coaches, que ce soit à Nice, à Dubaï ou en Malaisie) et ce job de capitaine me demande énormément d’énergie, à côté. Et puis, je préfère quitter les gars et les filles en excellents termes et pouvoir les revoir tous plus tard, sans souci, à Anvers ou ailleurs, en se disant que ce qu’on a fait était pas mal… Si j’ai fait cette annonce, maintenant, c’est pour que tout soit clair avec tout le monde, dès le début.