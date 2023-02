«C’est une belle revanche»: qui est Rori, la nouvelle sensation belge, auteure du tube «Docteur»?

Totalement. C’est un miroir. C’est exactement ça. Je parle de tout ce qui m’est arrivé. Une sorte de rétrospective de ce que j’ai traversé et me dire qu’aujourd’hui, ça va mieux.

Faire ces chansons a eu un effet thérapeutique ?

Oui, j’allais déjà mieux quand j’ai commencé à les écrire. Et là, ça m’a aidée. Je regarde tout ça de plus loin.

Dans « Docteur » vous chantez « Bienvenu dans mon asile ; J’suis la seule dans mon style ». C’est une phrase qui vous résume ?

Oui. C’est comme ça que je suis. J’ai ma personnalité, mais je n’essaye pas de dire que je suis différente.

« Docteur » parle notamment de santé mentale. Vous avez souffert de dépression, d’anxiété… C’est important de l’évoquer ouvertement ?

Pour moi, ça n’a jamais été quelque chose de tabou. J’avais juste besoin d’en parler. Je partage mon histoire. Je ne suis pas en mode « il faut en parler absolument ». Je dis que j’ai eu ces problèmes et qu’au final on peut surmonter ça, même si c’est très dur. Mais rien n’est facile dans la vie.

Dans la chanson « Ma place » vous dites : « Je ne suis pas payée pour être gentille, je vais me battre pour trouver ma place ». C’est dans cet état d’esprit que vous êtes ?

Exactement. Je fais le constat et il faut que je me bouge pour trouver ma place, car je n’ai pas envie d’avoir des regrets.

Quand on regarde le clip de « Ma place », on ressent toute la violence qu’il y a en vous…

Oui. Les émotions, c’est quelque chose que j’apprends encore à contrôler, car elles sont fortes. « Ma place », ce sont mes émotions qui sont en train de se battre entre elles et je dois trouver l’équilibre.

Le fait de vous faire une place dans la musique, c’est une revanche sur les années où vous ne trouviez pas votre place à l’école ?

Oui. Complètement. Il y a des profs qui me disaient que je n’arriverais à rien. Donc, c’est une belle revanche, même si je ne l’ai pas fait pour ça à la base.

L’EP s’appelle « Ma saison en enfer » ; c’est assez cash comme titre. On imagine que c’est une référence à « Une saison en enfer » d’Arthur Rimbaud…

Oui. Vous êtes la première personne qui me le fait remarquer, ça me fait plaisir. C’est vrai que c’est cash comme titre, mais je le suis dans la vie. Faire des trucs édulcorés, ce n’est pas moi. Et ce que j’ai vécu, c’était vraiment un enfer pour moi et il faut dire les choses telles qu’elles sont.

Votre parcours, en quelques mots ?

J’avais créé un groupe, Beffroi, avec mon meilleur ami, Valentin, et il est décédé d’une maladie. Ça s’est arrêté brusquement. C’est la partie compliquée de ma vie. J’ai continué à faire de la musique, car c’est lui qui m’a fait comprendre que je pouvais en faire un métier, même si je ne suis pas issue de ce milieu. C’est le fait de l’avoir connu qui m’a motivée. Et je suis là aujourd’hui.

Vous avez aussi fait la pochette de l’album…

J’ai une formation YouTube en tutoriel (rires). Mais j’ai fait aussi des études dans une école d’art. Ça m’a aidée dans la conceptualisation. Mais le reste, c’est vraiment YouTube. Autodidacte !

C’est important d’avoir un contrôle complet sur votre projet ?

Ça s’est fait naturellement. Et comme je sais le faire, autant en profiter. Et puis, ce sont mes chansons, je suis la meilleure personne pour les traduire visuellement.

Au fond, votre nom d’artiste, Rori, c’est tiré du prénom de l’héroïne de la série « Gilmore Girls » ?

Oui. Quand j’étais petite, ma grande sœur regardait la série et je trouvais ce prénom trop cool. J’étais aussi impressionnée par les personnages de la série. Mon vrai prénom, c’est Camille.

Il y a un album en vue ?

Pour l’instant, j’écris plein de chansons et j’y réfléchis tout doucement. Mais je ne me mets pas de pression. Mon objectif maintenant, c’est de me préparer pour mes concerts et les festivals d’été.

Les nouvelles chansons seront plus optimistes ?

Oh oui. Il y en aura peut-être encore une ou deux plus sombres, mais le reste ça va être autre chose.