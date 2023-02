Mauvaise nouvelle pour les adeptes des smartphones Samsung: la marque annonce augmenter le prix de ses nouveaux modèles haut de gamme

Les prix sont en augmentation par rapport à la génération précédente de ces appareils lancée l’année dernière. Selon le constructeur sud-coréen, de plus en plus de Belges optent d’ailleurs pour les modèles les plus chers.

A nouveau, trois versions différentes co-existeront: le S23 d’entrée de gamme, le S23+ légèrement plus grand et le S23 Ultra, le plus puissant. Cette fois, le S23 reviendra à 949 euros, contre 849 euros pour le S22 au lancement il y a un an. L’Ultra, le modèle plus cher, coûtait 1.649 euros l’année dernière dans sa version la plus puissante (avec 1TB de mémoire interne), il est maintenant à 1.819 euros.