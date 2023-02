Une action de blocage et des grèves annoncées dès jeudi dans les magasins du groupe Mestdagh/Intermarché

Les syndicats souhaitent notamment avoir des garanties concernant le maintien des conditions de travail du personnel transféré dans le cadre de la reprise du groupe Mestdagh. «Plus on avance, moins on a de garanties. On envoie les travailleurs dans l’inconnu». Et lorsqu’il est question d’élaborer une CCT liant le repreneur, les employés et Mestdagh qui garantisse le maintien des conditions actuelles de travail, les syndicats reçoivent un «niet catégorique», déplore Myriam Delmée, du Setca.