Coupe de Belgique: face à l’Antwerp, l’Union tente de poser son jeu (direct 0-0)

Les Anversois reviennent dans la capitale trois jours après leur nul blanc à Anderlecht. S’ils ont pris un point au Lotto Park, ils n’ont pas oublié qu’ils ont concédé un 2-0 bien serré lors de leur visite au Parc Duden le 15 janvier en Jupiler Pro League. Ils préféreront sans doute se souvenir qu’ils ont infligé en quarts de finale sa plus lourde défaite de la saison au leader du championnat, à savoir Genk (0-3). L’Union, qui a sorti le tenant du trophée La Gantoise sans ménagement (4-0) au tour précédent, est la seule des demi-finalistes encore présente sur les trois tableaux (championnat, Coupe et Europa League). Les Saint-Gillois se verraient bien disputer une 3e finale de la Coupe avec l’espoir d’y ajouter une 3e victoire plus d’un siècle après les deux premières (1913 et 1914). La dernière des trois Coupes de l’Antwerp ne remonte qu’à 2020 (1-0 contre le FC Bruges). Le match retour se jouera au stade du Bosuil le jeudi 2 mars (20h45).

