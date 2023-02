Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un contrôle à l’entrée du rectangle et une demi-volée du gauche qui fait mouche. Le tout sans avoir vraiment eu les yeux rivés sur le but. À l’instinct. Le dernier but en championnat de France d’Islam Slimani a de quoi donner de l’espoir à Anderlecht qui a arraché le joueur à Brest dans les derniers instants du mercato hivernal mardi soir.

Le hic, c’est que cet enchaînement victorieux remonte au 2 octobre 2022 – c’était il y a donc quatre mois – et fut son seul but en Ligue 1 cette saison (NDLR : il a marqué 1 but en Coupe de France contre Lens en janvier 2023). Pas vraiment les statistiques rêvées par les supporters mauves dont beaucoup ont également tiqué sur l’âge du principal intéressé. À 34 ans, le meilleur buteur de la sélection algérienne (NDLR : 42 buts en 89 sélections et toujours actif) est bien plus proche de la fin de sa carrière que de ses débuts.