L’Europe a fixé comme objectif que les voitures neuves ne pourront plus émettre de C02 à partir de 2035. Même si la porte reste ouverte aux carburants liquides pour autant qu’ils ne soient pas polluants, les voitures 100 % électriques semblent, à ce stade, être la seule solution pour y arriver. La Fébiac, la fédération belge de l’industrie automobile, a fait des projections jusqu’à l’horizon 2040.

Selon ses estimations, les full electric dépasseront les motorisations diesel fin 2023 au niveau des immatriculations de voitures neuves. Début 2025, ce sera au tour des hybrides rechargeables d’être reléguées au second plan. Et fin 2025, on vendra plus d’électriques que de modèles essence ou auto-rechargeable. En 2030, le 100 % électrique représentera 65 % du marché du neuf. À un tel rythme, risque-t-on de ne plus pouvoir acheter un moteur thermique avant l’échéance de 2035 ?