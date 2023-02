Augmentation des acomptes du prix du gaz et de l’électricité imposés aux citoyens belges: bientôt des amendes jusqu’à 10.000 euros pour les fournisseurs?

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plus d’un an, les factures énergétiques campent parmi les sources principales de stress des citoyens. « Les contrats variables sont devenus la norme, peu de sociétés en proposent des fixes. On est passé d’une proportion, hors crise, de deux tiers de contrats fixes à 80 % de contrats variables », explique le député fédéral verviétois Malik Ben Achour (PS).

Mailk Ben Achour veut clarifier la loi votée en 2022. - DR

Excès hallucinants

Cela ramène au galop les factures d’acompte que les fournisseurs peuvent modifier, avec des excès parfois hallucinants : « J’ai été bouleversé d’entendre une personne me raconter que ses parents, alors que le père n’était pas en bonne santé, s’étaient emmitouflés pour rester chez eux.