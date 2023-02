Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Accountable a été créée en 2018. Elle annonce plus de 20.000 déclarations d’impôts réalisées au travers de son application en 2022, « ce qui fait de notre start-up la première source de déclarations d’impôts pour les indépendants en Belgique et nous sommes en passe de le devenir aussi en Allemagne », explique l’un de ses fondateurs, Nicolas Quarré. « Notre objectif est de donner aux indépendants le pouvoir sur leurs finances, en commençant par leur plus grande source d’anxiété et de risque : les impôts. »

Nicolas Quarré est particulièrement fier de cet outil « qui permet aux indépendants de soumettre leurs impôts en moins de 5 minutes, d’envoyer leurs factures sans risque d’erreur et de se débarrasser de leur paperasse », dit-il.