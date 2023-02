Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’Union Saint-Gilloise a présenté son projet de futur stade sur le site du Bempt aux élus forestois lors d’une commission réunie le 31 janvier. Les conseillers communaux ont pu prendre connaissance du dossier, et poser leurs questions aux représentants du club. Aucune décision n’était prise après cet entretien, il faudra attendre le conseil communal du 14 février pour connaître l’avis officiel de Forest.

« L’objectif était de donner à tous les conseillers communaux et au conseil communal une image claire des plans. La discussion a également été très constructive », a déclaré le CEO Philippe Bormans. « Nous sommes transparents et ouverts à toutes les remarques et questions, nous l’avons montré lors de cette réunion. Ce n’est que grâce à une bonne coopération que ce projet important pour le club et tous ses supporters pourra voir le jour. »