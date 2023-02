D2: Namur veut garder son staff la saison prochaine

Vu la bonne dynamique et la seconde place au classement, la direction namuroise ne veut pas tarder pour prolonger son staff. Une bonne idée quand on sait que la saison dernière, la prolongation d’Olivier Defresne était arrivée un peu tardivement (ndlr : début mars, après trois premiers joueurs) et avait rajouté quelques doutes. Ici, aucun accord n’est ficelé pour 2022-2023 avec Cédric Fauré (T1), Pierre Salme (T2), Baudouin Leclercq (TK) et Michael Sechehaye (préparateur physique) mais tous ont marqué une certaine envie de continuer leur mission la saison prochaine. Reste à voir dans quelle division et dans quelles conditions. (J.N)